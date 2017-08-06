175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

TI7: Организаторы представили турнирную таблицу плей-офф

6 августа 2017, воскресенье. 02:38 Киберспорт

Организаторы The International 7 представили сетку основного этапа турнира. В первом раунде Virtus.pro предстоит сыграть против LGD, а Team Empire встретится с Cloud 9.

Победители группы А Tema Liquid выбрали в соперники Invictus Gaming, а лидеры второй девятки, LFY, решили сыграть против TNC Pro Team. В нижней сетке OG приняла решение сразиться с перуанцами из Infamous, а Team Secret — с Execration.

Матчи «виннеров» пройдут до двух побед. В первом раунде нижней сетки команды сыграют в формате bo1.

Плей-офф The International 7 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле. 16 команд-участниц разыграют рекордный для киберспорта призовой фонд в более чем $ 23,5 миллиона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
6 августа 2017, воскресенье
02:38 TI7: Организаторы представили турнирную таблицу плей-офф
02:20 TI7: Virtus.pro вышла в верхнюю сетку плей-офф
01:53 Западная стычка: Fnatic и Team expert сыграют в финале верхней сетки
01:03 Naiman: не вздумайте регистрироваться на второй турнир от Black Star
5 августа 2017, суббота
23:20 TI7: Team Liquid заняла первую строчку в группе А
23:15 coollerZ и Cypher выступят на Quake World Championships 2017
22:38 TI7: Team Secret начнёт выступление в плей-офф с нижней сетки
22:04 TI7: Fnatic заняла последнюю строчку на групповом этапе
22:00 TI7: Hellraisers первой покинула чемпионат
21:18 Сборная России вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира по Overwatch
21:04 TI7: Virtus.рro вничью сыграла с Newbee
20:10 Valve представила новый трейлер Dota 2
19:26 Владимир «RodjER» Никогосян: могли играть в верхней сетке, если бы не закидывали
19:03 Язид «YapzOr» Жарадат: высокомерно заявлять, что MMR — всего лишь цифры
11:57 Миикка «suNny» Кемппи присоединился к mousesports
10:29 Gambit Esports выступит на IEM Oakland
06:35 TI7: Team Empire сыграет в нижней сетке плей-офф
02:46 TI7: LFY досрочно заняла первое место в группе B
4 августа 2017, пятница
22:53 TI7: Virtus.pro обыграла Hellraisers
21:47 «Западная стычка»: три европейские команды прошли в полуфинал верхней сетки
21:21 Сборная Россия обыграла Сингапур на квалификации к чемпионату мира по Overwatch
21:02 TI7: Team Empire начала третий игровой день с победы над Fnatic
20:56 Объявлена дата выхода дополнения «Рыцари ледяного трона» для Hearthstone
19:37 Арсений «ceh9» Триноженко: Na’Vi пока не решили, кого брать
16:37 Йохан «pieliedie» Острем: я ищу в тиммейтах то, чего нет у меня
14:52 Звезды YouTube снялись в сериале о киберспорте от создателя «Рика и Морти»
13:26 Капитан Tempo Storm: из трёх европейских команд Liquid — самая слабая
13:21 Новый трейлер F1 2017 посвящён режиму карьеры
13:05 Капитан Team expert: Fnatic бы думать об игре, а не снимать видео о бойсбэнде
12:31 League of Legends стала самой популярной игрой в 2017 году
12:18 Бобби Котик: вы услышите о других командах Overwatch League в течение года
11:29 Павел «innocent» Моцек: у нас не было причин менять suNny
11:25 Оскар «mixwell» Каньеллас и Микка «suNny» Кемппи перейдут в mousesports
10:52 Опубликовано геймплейное видео Gran Turismo Sport в очках виртуальной реальности
10:35 В игре NBA Live 18 появятся женские команды
10:29 ECS сообщила подробности проведения Development League Season 4
10:03 Александр «PvPStejos» Глазков: переход на топ дался очень непросто
09:49 Данил «Diamondprox» Решетников: впечатления от этого сезона положительные
09:36 Василий Уткин: вот так прийти домой и узнать, что кто-то сдался на 16-й минуте
07:58 TI7: Virtus.pro завершила игровой день победой над OG
02:04 TI7: Virtus.pro и Cloud9 разделили очки
3 августа 2017, четверг
23:15 TI7: Team Empire потерпела поражение в матче против Evil Geniuses
21:19 FaZe Clan приобрела Ладислава «GuardiaN» Ковача
20:48 TI7: Virtus.pro уступила LGD Forever Young
17:24 Алексей «j4» Липай: уход из Prodota сыграл нам на руку
Все новости RSS
Партнерский контент