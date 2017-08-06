TI7: Организаторы представили турнирную таблицу плей-офф

Организаторы The International 7 представили сетку основного этапа турнира. В первом раунде Virtus.pro предстоит сыграть против LGD, а Team Empire встретится с Cloud 9.



Победители группы А Tema Liquid выбрали в соперники Invictus Gaming, а лидеры второй девятки, LFY, решили сыграть против TNC Pro Team. В нижней сетке OG приняла решение сразиться с перуанцами из Infamous, а Team Secret — с Execration.

Матчи «виннеров» пройдут до двух побед. В первом раунде нижней сетки команды сыграют в формате bo1.



Плей-офф The International 7 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле. 16 команд-участниц разыграют рекордный для киберспорта призовой фонд в более чем $ 23,5 миллиона.