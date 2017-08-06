Сэм «BuLba» Сосале: в Dota 2 новый год — новый тренд

Игрок Digital Chaos Сэм «BuLba» Сосале поделился мнением о балансе в Dota 2.

«Dota 2 — странная игра, ведь баланс — это во многом то, что замечают сами игроки. Находки не столько про-игроков, сколько тех, кто играет в обычных пабах. Каждый год появляется новый игровой стиль, и люди его копируют. Скажем, до того, как Alliance стала заметной, её стиль почти не использовался. CDEC тоже показала свой стиль. В общем, новый год — новый тренд. Это во многом способствует развитию доты. А сейчас все стили уже известны, но и сами игроки многое забывают. И вся эта рандомность… так что ты не знаешь, насколько игра сбалансированна», — рассказал BuLba.

По итогам групповой стадии Digital Chaos заняла седьмую строчку в группе B. Плей-офф команда начнёт в нижней сетке, где сыграет против iG Vitality.