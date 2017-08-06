Роман «CaspeRRR» Лепехин: сейчас командам придётся действовать более разборчиво

Комментатор студии Starladder Роман «CaspeRRR» Лепехин оценил уровень освещения The International 2017, а также поделился мнением об изменении системы мэйджор и минор турниров в Dota 2.

«Да, иногда бывали проблемы с трансляциями, со звуком. Это связано с тем, что сделан сложный механизм передачи этих сигналов. Думаю, в Key Arena такого быть не должно.

Сейчас командам придётся действовать более разборчиво: где-то играть, где-то не играть. Играть где попало уже не получится. Теперь мэйджор будет просто обычным и нормальным турниром. Турниры уровня The Manila Major 2016, возможно, мы сможем увидеть пару раз в год от ESL, EPICENTER, DreamHack и, возможно, Starladder», рассказал CaspeRRR.

1 августа стало известно, что в соревновательном сезоне-2017/18 пройдёт 11 майноров и 11 мэйджоров. Организаторами соревнований выступят StarLadder, ESL, DreamHack, Epic Esports Events и другие.