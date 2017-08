Александр «XBOCT» Дашкевич: cкорее всего, возьмём пять человек из СНГ

Тренер состава Natus Vincere по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич рассказал о своих обязанностях в новой должности, а также поделился информацией о новом составе команды.

«Моя обязанность — быть лайфкоучем. Я хочу доносить до игроков статистику так, чтобы она была им интересна. Но если им потребуется психологическая поддержка, то я хочу, чтобы они обращались за помощью ко мне. Конечно, я буду больше играть в «Доту», придумывать стратегии и помогать составу расти, особенно в игровом аспекте.

Скорее всего, возьмём пять человек из СНГ. Мне нравится стиль региона, с ним моя карьера вышла на пик. Но я подожду как можно дольше, прежде чем принимать решение о возможных легионерах», — поделился XBOCT.

30 июля стало известно, что Александр «XBOCT» Дашкевич стал тренером состава Na`Vi по Dota 2. Украинский киберспортсмен выступал за Natus Vincere c 2010 по 2015 год. Вместе с командой он стал победителем турнира The International 2011, а также занял второе место на The International 2012 и The International 2013.