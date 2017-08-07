Артур «Arteezy» Бабаев преодолел отметку в 10 000 MMR

Артур «Arteezy» Бабаев, игрок Evil Geniuses по Dota 2, набрал более 10 000 рейтинговых очков. Об этом киберспортсмен рассказал на своих страницах в социальных сетях.



Решающий матч Arteezy провёл на Lycan. В игре также принимали участие Сэм «Bulba» Сосале, Явар «Yawar» Хассан и Ли «Forev» Сандон. Она завершилась менее чем за 20 минут.



Канадец стал третьим игроком, который преодолел эту отметку. До него 10 000 MMR набрали Абед «Abed» Юсоп и Чжэн «MidOne» Йек Най.



Evil Geniuses вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 7. 7 августа команда проведёт первый матч основной стадии против Newbee.