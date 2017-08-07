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Сэм «BuLba» Сосэйл: важно найти то, чего нам не хватало для победы в группах

7 августа 2017, понедельник. 09:36 Киберспорт

Игрок команды Digital Chaos Сэм «BuLba» Сосэйл дал интервью журналистам портала Cybersport.com. Сэм рассказал о своем подходе к игре, к руководству в коллективе, а также о предстоящем матче в плей-офф с iG.V.

«Раньше я много переживал, но сейчас я стараюсь быть не слишком эмоциональным. Я просто стараюсь играть и получать удовольствие. Если же вы возлагаете большие надежды, то вы становитесь слишком чувствительными. Я же пытаюсь это контролировать.

Я всегда стараюсь узнавать что-то об игре, даже когда играю паблик или смотрю стримы. Я не смотрю за конкретными людьми, чтобы пронаблюдать какие то уникальные вещи, но Kuroky научил меня быть хорошим капитаном. Некоторые из его уроков я использую в Digital Chaos, но я не совсем подхожу под эту роль. Куро очень сильная личность, в отличие от меня.

Я думал о том, что было на групповом этапе, и мне казалось, что мы всё делали хорошо. Для победы в некоторых матчах нам не хватало каких-то деталей. Так было с OG, обе игры с Newbee и iG. Я хочу найти то, чего нам не хватило, потому что это важнее, чем подготовиться к будущему матчу. Я и так знаю, как играют iG Vitality», — рассказал BuLba.

Команда Digital Chaos заняла седьмое место на групповом этапе турнира The International 2017, где потерпела четыре поражения, сыграла два матча вничью и одержала две победы. Следующий этап коллектив начнёт с нижней сетки турнира, где в первом туре встретится с китайской пятёркой из iG Vitality.

The International 2017 проходит в Сиэтле (США). В турнире приняли участие 18 коллективов, которые сражаются за призовой фонд в размере более $ 23,9 млн. По результатам группового этапа, соревнования покинули Fnatic и HellRaisers.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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