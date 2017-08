Ензо «Timado» Джианоли: OG сейчас нестабильны

Игрок перуанской команды Infamous по Dota 2 Ензо «Timado» Джианоли дал интервью перед стартом плей-офф-стадии The International 2017. Ензо рассказал о впечатлениях от The International 2017, а также обсудил результаты группового этапа.



«The International похож на день рождения или праздник. Посещение этого турнира даёт мне новые перспективы. Я всегда смотрел на тех, кто играет здесь, а теперь я играю и провожу время с ними. Это уникальная возможность.



В целом мы могли бы выступить лучше на групповом этапе, но у нас были неплохие матчи. Например, мы обыграли iG Vitality со счётом 2:0. Сначала мы очень нервничали, но, сыграв несколько игр, мы стали значительно увереннее.



Касательно предстоящего матча я пообщался с несколькими друзьями, и они думают, что OG очень нестабильны. Я не знаю почему, но они выглядят не так хорошо, как могли бы. Я думаю это связанно с тем, что они потратили много сил и времени, чтобы выиграть турниры перед TI7», — рассказал Timado.



The International 2017 проходит в Сиэтле (США). В турнире приняли участие 18 коллективов, которые сражаются за призовой фонд в размере более $ 23,9 млн. Infamous заняла восьмое место в группе А, обойдя по результатам только Fnatic.