Чжэн «MidOne» Йек Най: возможно, попробую себя в роли капитана

Мидер команды Team Secret Чжэн «MidOne» Йек Най выразил желание в будущем попробовать себя в роли капитана.

«Я всегда ищу новый опыт. Мне нравится узнавать, как играют другие регионы. Однажды я, возможно, попробую себя в роли капитана, но я не уверен. Потому что я — мидер и считаю, что лучшая позиция для капитана — это саппорт. Одна из причин, почему я перешёл в Team Secret, — возможность научиться у Puppey (Клемента Иванова), как управлять командой, и я узнал от него много нового. Но я ещё не уверен, что когда-нибудь захочу стать капитаном», — отметил Йек Най в интервью Cybersport.com.

Малайзийский киберспортсмен также подчеркнул, что он не исключает возможности перебраться на позицию саппорта. «Может быть, в какой-то момент я больше не потяну игру на средней линии и попробую себя на саппорте, а заодно и на позиции капитана», — пояснил игрок.

На The International Team Secret сыграет против филиппинского состава Execration. Матч состоится 8 августа примерно в 02:00 по московскому времени.