Марун «GH» Мерхей: мы сосредоточены на нашей игре, а не на титуле

Игрок команды Team Liquid по Dota 2 Марун «GH» Мерхей дал интервью журналистам портала Gosugamers. Марун рассказал о впечатлениях от группового этапа The International 2017 и о подходе коллектива к соревновательным играм.



«Групповой этап прошёл для нас хорошо. В большей части матчей мы одержали победу, но были игры, где мы не смогли показать нашу лучшую доту. Тем не менее он прошёл довольно успешно.



Мы сейчас не смотрим на титул. Мы сосредоточены на нашей игре. Неважно, считают нас фаворитами или нет, мы стараемся уделять максимальное количество внимания будущей победе», — рассказал GH.



Команда Team Liquid возглавила группу на на турнире The International 2017 со статистикой 13:3, уступив по одной карте Evil Geniuses, LGD и TnC.



The International 2017 проходит в Сиэтле. Призовой фонд турнира составляет более $ 23,9 млн.