Тал «Fly» Айзик: наш тренер месяц играл на миде, чтобы объяснить Ana нюансы

Капитан OG Тал «Fly» Айзик объяснил, насколько важен для команды Себастьян «7ckngMad» Дебс.

«Я очень уважаю Себастьяна «7ckngMad» Дебса. Он делает куда больше, чем мы его просим. Он не брезгует даже мелочами, работает с каждым игроком индивидуально, помогает нам как команде. Он работает так много, что это ему самому не идёт на пользу. Но он безмерно нам помогает, за что мы его сильно уважаем. А тренера важно уважать, потому что иначе ты не будешь его слушаться.

Кроме того, у него больше MMR среди всех нас, за исключением s4 (Густав Магнуссон) и Ana (Анатан Фам). Будь то теория или психологическая помощь игрокам — он всё сделает. Он месяц играл на миде, чтобы объяснить Ana некоторые игровые нюансы. Или он просмотрит все пики турнира, выделит всех победителей и у каждого подсмотрит то, что может нам пригодиться. Он на 100% погружён в то, чем занимается. Тем и хорош», — рассказал Айзик в интервью Cybersport.com.

На The International 7 OG встретится в нижней сетке с перуанцами из Infamous.