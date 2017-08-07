175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Тал «Fly» Айзик: наш тренер месяц играл на миде, чтобы объяснить Ana нюансы

7 августа 2017, понедельник. 17:02 Киберспорт

Капитан OG Тал «Fly» Айзик объяснил, насколько важен для команды Себастьян «7ckngMad» Дебс.

«Я очень уважаю Себастьяна «7ckngMad» Дебса. Он делает куда больше, чем мы его просим. Он не брезгует даже мелочами, работает с каждым игроком индивидуально, помогает нам как команде. Он работает так много, что это ему самому не идёт на пользу. Но он безмерно нам помогает, за что мы его сильно уважаем. А тренера важно уважать, потому что иначе ты не будешь его слушаться.

Кроме того, у него больше MMR среди всех нас, за исключением s4 (Густав Магнуссон) и Ana (Анатан Фам). Будь то теория или психологическая помощь игрокам — он всё сделает. Он месяц играл на миде, чтобы объяснить Ana некоторые игровые нюансы. Или он просмотрит все пики турнира, выделит всех победителей и у каждого подсмотрит то, что может нам пригодиться. Он на 100% погружён в то, чем занимается. Тем и хорош», — рассказал Айзик в интервью Cybersport.com.

На The International 7 OG встретится в нижней сетке с перуанцами из Infamous.

Источник: Cybersport.com Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
7 августа 2017, понедельник
17:39 Илья «Lil» Ильюк: делаю зарядку, принимаю контрастный душ — и я готов к битве
17:02 Тал «Fly» Айзик: наш тренер месяц играл на миде, чтобы объяснить Ana нюансы
17:00 Марун «GH» Мерхей: мы сосредоточены на нашей игре, а не на титуле
16:34 В турнире по NHL 17 приняли участие хоккеисты Кручинин и Зиновьев
16:26 Slingshot: mousesports намерена приобрести Мартина «STYKO» Стика
15:25 Чжэн «MidOne» Йек Най: возможно, попробую себя в роли капитана
13:24 Rainbo выпустила коллекцию консолей и геймпадов «Спартак» навсегда»
12:35 Энзо «Timado» Джианоли: OG сейчас нестабильны
09:36 Сэм «BuLba» Сосале: важно найти то, чего нам не хватало для победы в группах
07:16 Артур «Arteezy» Бабаев преодолел отметку в 10 000 MMR
6 августа 2017, воскресенье
23:22 Западная стычка: Fnatic стала чемпионом
22:20 Сборная России не смогла пробиться на чемпионат мира по Overwatch
21:51 Александр «XBOCT» Дашкевич: cкорее всего, возьмём пять человек из СНГ
21:16 Team Just.Alpha вышла в плей-офф летнего сезона LCL
20:16 Роман «CaspeRRR» Лепехин: сейчас командам придётся действовать более разборчиво
19:29 Антон «CoollerZ» Синьгов: я очень сильно недоволен организаторами
18:20 Сэм «BuLba» Сосале: в Dota 2 новый год — новый тренд
14:05 Антон «sneg1» Черепенников: я очень доволен результатом Virtus.pro
12:14 Луиш Нету: любили с друзьями поиграть в интернет-клубе в Counter-Strike
11:14 Valve выпустила сундук с автографами комментаторов и аналитиков TI7
02:38 TI7: организаторы представили турнирную таблицу плей-офф
02:20 TI7: Virtus.pro вышла в верхнюю сетку плей-офф
01:53 Западная стычка: Fnatic и Team expert сыграют в финале верхней сетки
01:03 Naiman: не вздумайте регистрироваться на второй турнир от Black Star
5 августа 2017, суббота
23:20 TI7: Team Liquid заняла первую строчку в группе А
23:15 СoollerZ и Cypher выступят на Quake World Championships 2017
22:38 TI7: Team Secret начнёт выступление в плей-офф с нижней сетки
22:04 TI7: Fnatic заняла последнюю строчку на групповом этапе
22:00 TI7: Hellraisers первой покинула чемпионат
21:18 Сборная России вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира по Overwatch
21:04 TI7: Virtus.рro вничью сыграла с Newbee
20:10 Valve представила новый трейлер Dota 2
19:26 Владимир «RodjER» Никогосян: могли играть в верхней сетке, если бы не закидывали
19:03 Язид «YapzOr» Жарадат: высокомерно заявлять, что MMR — всего лишь цифры
11:57 Миикка «suNny» Кемппи присоединился к mousesports
10:29 Gambit Esports выступит на IEM Oakland
06:35 TI7: Team Empire сыграет в нижней сетке плей-офф
02:46 TI7: LFY досрочно заняла первое место в группе B
4 августа 2017, пятница
22:53 TI7: Virtus.pro обыграла Hellraisers
21:47 «Западная стычка»: три европейские команды прошли в полуфинал верхней сетки
21:21 Сборная Россия обыграла Сингапур на квалификации к чемпионату мира по Overwatch
21:02 TI7: Team Empire начала третий игровой день с победы над Fnatic
20:56 Объявлена дата выхода дополнения «Рыцари ледяного трона» для Hearthstone
19:37 Арсений «ceh9» Триноженко: Na’Vi пока не решили, кого брать
16:37 Йохан «pieliedie» Острем: я ищу в тиммейтах то, чего нет у меня
Все новости RSS
Партнерский контент