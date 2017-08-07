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Илья «Lil» Ильюк: делаю зарядку, принимаю контрастный душ — и я готов к битве

7 августа 2017, понедельник. 17:39 Киберспорт

Саппорт команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк рассказал, как настраивается перед играми.

«Для меня не играет никакой роли, играем мы утром, днём или вечером. Я просыпаюсь, делаю минимально зарядку, принимаю контрастный душ — и вот я уже бодрствую. Уже готов к битве, к сражению, противостоянию, резне и бойне. Готов лупить своих противников и стирать их с лица поля боя. А кому-то нужно играть в «пабах». Паша (Павел «9pasha» Хвастунов), допустим, пока не сыграет игру в «пабе», у него не очень хорошо получается в соревновательную доту. У всех по-разному, у меня это вот так. Всё просто», — сказал Ильюк в интервью сайту команды.

Virtus.pro сыграет в четвертьфинале верхней сетки на чемпионате мира по Dota 2. Команда из СНГ встретится с LGD Gaming 8 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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