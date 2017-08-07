Людвиг «Zai» Вольберг: не сможем победить, если другие команды рано раскусят нас

Людвиг «Zai» Вольберг, игрок Evil Geniuses, в интервью студии RuHub рассказал, что может помешать его команде выиграть The International 7.



«Мы не сможем победить, если другие команды рано раскусят нас. Сейчас мы довольны тем, что подготовили перед турниром. Так что если нам удастся использовать наши заготовки в течение турнира, то всё будет хорошо. Но если нам придётся что-то придумывать по ходу турнира или, что ещё хуже, на групповой стадии, то всё обернётся плохо. Надеюсь, этого не произойдёт», — поделился мнением Вольберг.



По результатам групповой стадии Evil Geniuses заняла третью строчку в группе А. Её первым соперником в плей-офф стала Newbee. Матч пройдёт 7 августа.