Роман «Resolut1on» Фоминок: мне ещё никто не предлагал места в команде

Игрок замены Team Empire Роман «Resolut1on» Фоминок рассказал о планах на будущее.

«На самом деле мне никаких предложений не приходит сейчас. Очевидно, что все команды на The International 7, они фокусируются на The International 7, а те, кто нет… мне не предлагал ещё никто.

На данный момент я хочу капитана. То есть одного из трёх-четырёх капитанов, которые сейчас есть. Fly (Тал Айзик из OG), Kuroky (Куро Салехи Тахасоми из Team Liquid), MiSeRy (Расмус Филипсен) либо возвращение из СЕО — Питер «ppd» Дагер (глава Evil Geniuses), допустим. Тоже легендарный капитан. Из вот этих четырех хотел бы капитана какого-то себе такого.

Я хочу построить такую стабильную команду, которая будет на всех турнирах занимать топ-3/топ-5, для того чтобы получать эти очки, попасть в следующем году на The International и хорошо выступить. Я не хочу вот этих качель, которые у нас были в Planet Odd или DC», — объяснил Фоминок в интервью RuHub.

В нижней сетке Team Empire выступит против Cloud 9. Матч на вылет пройдёт утром 8 августа.