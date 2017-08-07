Капитан Fnatic по HotS: я не ожидал, что будем так доминировать на турнире

Капитан состава Fnatic по Heroes of the Storm Доб «Quackniix» Энгстрём объяснил, чего ожидала команда перед турниром «Западная стычка».

«Мы были фаворитами, и мы чувствовали себя сильнейшей командой. Поэтому мы ожидали, что победим [на соревнованиях]. Но я не предполагал, что мы будем так доминировать на турнире.

Я стараюсь быть скромным капитаном и не показывать неуважение к сопернику, чтобы мы не расслаблялись. Мы не предполагали, что наш путь окажется таким чистым, но мы ожидали, что победим», — отметил Энгстрём в послематчевом комментарии.

Команда Fnatic стала чемпионом турнира «Западная стычка» и выиграла $ 30 000. В соревнованиях участвовали лучшие команды Европы, Северной Америки, Океании и Латинской Америки.