TI7: Evil Geniuses упала в нижнюю сетку

Evil Geniuses уступила Newbee во второй матче верхней сетки The International 7. Встреча закончилась со счетом 2:0.



В следующем раунде «виннеров» Newbee сыграет простив своих соотечественников из Invictus Gaming. Американская команда продолжит выступление в нижней сетке турнира, где ей предстоит сыграть с победителем пары Team Empire — Cloud 9.



Далее на турнире начнутся встречи на вылет. Первыми в матче до одной победы встретятся Team Secret и Execration. Матчи верхней сетки продолжатся 8 августа.

