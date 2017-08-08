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TI7: Evil Geniuses упала в нижнюю сетку

8 августа 2017, вторник. 02:21 Киберспорт

Evil Geniuses уступила Newbee во второй матче верхней сетки The International 7. Встреча закончилась со счетом 2:0.

В следующем раунде «виннеров» Newbee сыграет простив своих соотечественников из Invictus Gaming. Американская команда продолжит выступление в нижней сетке турнира, где ей предстоит сыграть с победителем пары Team Empire — Cloud 9.

Далее на турнире начнутся встречи на вылет. Первыми в матче до одной победы встретятся Team Secret и Execration. Матчи верхней сетки продолжатся 8 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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