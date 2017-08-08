Gfinity займётся проведением турниров в Австралии

Британская киберспортивная организация Gfinity объявила о расширении сферы деятельности. В следующем году компания планирует провести серию турниров Elite Series в Австралии, сообщает HLTV.org.



В проведении соревнований британцам поможет авcтралийская медиакомпания HT&E, которая для этих целей создаст новое подразделение под названием HT&E Events.



«Gfinity разделяет страсть многих геймеров к киберспорту по всему миру. После невероятной популярности Elite Series в Великобритании мы рады представить её в Австралии, где в этом нам поможет неоценимый опыт HT&E», — прокомментировал известия исполнительный директор компании Невилл Аптон.



Согласно официальному заявлению, Gfinity заключила пятилетнее соглашение и лицензирована как Gfinity Esports Australia. Помимо основной лиги, организация займётся проведением любительских соревнованияй. Список дисциплин пока не оглашается. Первая лига Elite Series пройдёт летом 2018 года.