Североамериканская киберспортивная организация Team Liquid распустит состав по Overwatch. Как сообщает портал ESPN, команда не заинтересована в участии в предстоящей Overwatch League и расстанется с коллективом в течении следующих нескольких недель. Также организация продаст свой слот в Overwatch Contenders.



Тем не менее не все участники состава покинут Team Liquid. Тим DaHanG Фогарти, Шейн «rapha» Хендриксон и Эндрю «id_» Трулли продолжат выступать за организацию в составе по Quake Champions на QuakeCon 2017.



Согласно данным ESPN, интерес профессиональных киберспортивных организаций к дисциплине снижается из-за высокой стоимости слота в Overwatch League. По разным оценкам, сумма покупки составляет около $ 20 млн.