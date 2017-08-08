Riot Games представила нового героя в League of Legends

Компания Riot Games представила публике нового чемпиона League of Legends — Орна Пламя Горных Глубин. Информация об этом появилась на официальном сайте игры. Новый персонаж будет обладать уникальными способностями — сможет создавать предметы для себя и открывать доступ к уникальным улучшениям у своих союзников.



Пассивные способности:

— Живая кузница. За пределами битвы Орн может тратить золото и создавать для себя предметы. Рекомендуемые предметы отображаются в специальном меню на экране.

— Мастер на все руки. Орну и его союзникам доступны особые улучшения некоторых предметов из магазина. Каждый игрок может получить лишь одно улучшение.



Активные способности:

— Вулканический Разлом. Орн бьёт по земле, создавая трещину, которая наносит врагам физический урон и замедляет их. После этого в области поражения поднимается волна магмы, которая действует в течение нескольких секунд.



— Дыхание вулкана. Орн закрывается щитом и извергает пламя. Пламя наносит магический урон, размер которого зависит от текущего запаса здоровья противника. Враги, объятые последней порцией пламени, становятся хрупкими. Автоатаки Орна отбрасывают хрупкие цели. Попав под действие обездвиживающих эффектов, хрупкие враги получают дополнительный урон, размер которого зависит от их максимального запаса здоровья.



Обжигающий рывок. Орн делает рывок и наносит урон всем врагам на своём пути. Если Орн сталкивается с препятствием, возникает ударная волна, которая наносит урон и подбрасывает врагов. Уничтожает препятствия, созданные игроками.



Зов Бога-кузнеца. Орн призывает в выбранную точку огромного огненного элементаля, который движется к нему навстречу с нарастающей скоростью. Поражённые элементалем враги получают магический урон и становятся хрупкими.

Орн может применить умение повторно, чтобы сделать рывок вперёд. Столкнувшись с элементалем во время рывка, он отправит его в другую сторону.



Демонстрацию всех умений можно найти здесь. Дата выхода чемпиона пока не сообщается.