Павел «9pasha» Хвастунов: на The Summit мы играли лучше, чем здесь

Павел «9pasha» Хвастунов в интервью порталу Gosugamers поделился мнением о фаворитах The International 7, а также рассказал о проблемах во время подготовки к чемпионату.



«Все игроки Virtus.pro, не только я, думают, что Team Liquid сейчас играют в лучшую доту в своей жизни. Evil Geniuses тоже неплохи, но Liquid — это определённо главная цель для всех. Мы тренировались с ними перед TI, и я могу сказать, что никогда не видел, чтобы они играли так хорошо. К сожалению, у нас не было шанса поиграть против китайских команд, кроме тех моментов, когда мы встречались с ними на LAN-турнирах. Но исходя из того, что мы видели сейчас, все китайские команды выглядят так, как будто у них одинаковый стиль игры. У них похожие идеи того, как выигрывать игры. Единственная разница в том, что у каждой из них есть несколько хороших специфических героев.



У нас были некоторые проблемы и тяжёлые моменты во время буткемпа к этому турнира. И я думаю, что мы всё ещё находимся не в самой лучшей форме. Мы стараемся играть как можно лучше, но у нас всё ещё есть несколько проблем. Я думаю, что мы намного лучше играли на The Summit, чем здесь. И даже здесь, в Сиэтле, нам есть что исправить», — рассказал игрок.



Virtus.pro по результатам группового этапа вышла в верхнюю сетку плей-офф. В первом матче основной стадии команда из СНГ сыграет против LGD Gaming.