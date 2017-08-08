Разработчики NBA 2K18 рассказали о переработанных образах баскетболистов

Разработчики из студии 2K опубликовали видеоролик с кратким рассказом о графических улучшениях в симуляторе баскетбола NBA 2K18.

По заявлению создателей серии, с момента выхода прошлой части игры ими была проделана огромная работа по изменению внешнего вида игроков. В частности, разработчики постарались добиться максимального портретного сходства виртуальных баскетболистов с их реальными прототипами. Для этого, помимо 3D-съёмки лиц спортсменов, к их образам были добавлены такие детали, как шрамы и выцветшие татуировки. Отдельное внимание уделили униформе спортсменов, для чего одежду игроков и 200 пар обуви подвергли специальному сканированию. В видеоролике продемонстрировали также процесс создания собственного персонажа.

Выход NBA 2K18 запланирован на 19 сентября. Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360 и PC. В случае предварительного заказа полноценная версия будет доступна игрокам с 15 сентября. За неделю до этого геймеры смогут бесплатно загрузить режим Prelude, достижения в котором затем можно будет перенести в режим карьеры в полной игре.