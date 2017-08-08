TI7: TNC сыграет против OG в нижней сетке турнира

LGD Forever Young обыграла TNC Pro Team в четвертьфинале верхней сетки. Встреча закончилась со счетом 2:0.



Филиппинская команда продолжит выступление в «лузерах». Там ей предстоит встретиться с OG. TNC на The International 6 выбила европейскую команду с турнира.



LGD Forever Young сыграет в полуфинале верхней сетки. Её соперником станет победитель пары LGD — Virtus.pro. Ранее в полуфинал «виннеров» вышли ещё два китайских коллектива — Newbee и Invictus Gaming.



The International 7 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле. 18 команд-участниц разыгрывают рекордный для киберспорта призовой фонд в размере $ 24 млн.