TI7: Virtus.рro вышла в полуфинал верхней сетки турнира

Virtus.pro обыграла LGD Gaming в четвертьфинале верхней сетки The International 7 со счётом 2:0. Представители СНГ стали единственной западной командой в полуфинале турнира. В следующем раунде коллектив встретится с LGD Forever Young.



VP гарантировала себе как минимум топ-6 турнира и миллион долларов призовых.



Основной состав китайской организации продолжит выступление в нижней сетке. Его соперником станет американская команда Digital Chaos.



Далее на чемпионате пройдут матчи нижней сетки. На вылет сыграют Team Secret и Team Liquid, а затем Evil Geniuses и Team Empire.