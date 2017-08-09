TI7: Team Secret покинула чемпионат

Team Secret покинула The International 7. Европейская команда уступила Team Liquid со счетом 1:2. Коллектив закончил выступление на 9-12 строчке турнирной таблицы и заработал более $ 359 тысяч.



Team Liquid в следующем раунде нижней сетки сыграет против победителя матча Evil Geniuses — Team Empire. Он определится в заключительной встрече второго дня плей-офф The International 7.



Team Secret прошла на турнир через европейскую квалификацию. На групповом этапе команда заняла пятое место с семью победами. В первом раунде плей-офф она обыграла Execration.

