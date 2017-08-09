Златан Ибрагимович стал героем мобильной игры

Шведская студия Isbit Games представила дебютный трейлер мобильной игры Zlatan Legends, героем которой станет футболист Златан Ибрагимович. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» предстал в ролике в одежде, напоминающей костюм Железного человека.

Разработчики заявляют, что игра будет представлять собой динамичный экшен, действие которого развернётся в космосе. Сообщается, что работа над проектом велась в течение двух последних лет.

Выход Zlatan Legends на iPhone запланирован уже на 17 августа. Позднее должен состояться релиз игры для мобильных устройств под управлением Android.