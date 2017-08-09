Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр — 2024

Киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом в интервью Associated Press сказал трёхкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, член Международного олимпийского комитета и сопредседатель заявочного комитета Парижа Тони Эстанге.

«Молодёжь заинтересована в киберспорте. Давайте взглянем на это. Давайте встретимся с ними. Давайте попробуем навести мосты, – сказал Эстанге. – Я не хочу сразу говорить «нет». Думаю, интересно взаимодействовать с МОК, с представителями киберспорта, чтобы лучше понять этот процесс и почему он имеет такой успех».

Тони Эстанге также отметил, что ещё есть время, чтобы провести консультации со всеми заинтересованными сторонами, и он готов принимать участие в этих переговорах.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко выразил сомнения относительно включения киберспорта в программу Олимпийских игр 2024 года.

В настоящее время Париж официально ещё не объявлен столицей летних Олимпийских игр 2024 года. Ожидается, что это произойдёт в сентябре на 130-й сессии МОК в Лиме. Программа Олимпиады будет формироваться в 2019 году, а окончательный список видов спорта XXXIII летних Олимпийских игр назовут после Олимпиады 2020 года в Токио.

Сопредседатель заявочного комитета Парижа как столицы Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге является членом Международного олимпийского комитета с 2013 года. Согласно положениям Олимпийской хартии, члены МОК представляют и продвигают интересы олимпийского движения в своих странах и организациях, в которых они работают.