Компания Gearbox анонсировала онлайн-шутер Project 1v1

Создатели фантастического шутера Borderlands из компании Gearbox Software анонсировали игру Project 1v1. По словам разработчиков, новый проект объединяет в себе элементы экшена от первого лица со стратегией коллекционных карточных игр.

Project 1v1 предполагает проведение боёв один на один в различных вариациях: рейтинговом, соревновательном или режиме арены. Детали проекта пока держатся в тайне, однако в ближайшие месяцы будет объявлено о проведении закрытого тестирования. В нём смогут принять участие жители Северной Америки.

Компания Gearbox Software основана в 1999 году, имеет офисы в США и Канаде. По заказу Valve студия участвовала в разработке официальных дополнений для Half-Life, коммерческих версий Counter-Strike и Counter-Strike: Condition Zero. Наиболее популярной собственной серией игр Gearbox является шутер Borderlands.