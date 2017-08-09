Vega Squadron продлила контракты с составом по CS:GO

Vega Squadron продлила контракты с составом по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Во-первых, хотел бы отметить, что с большинством ребят из этого состава мы знакомы уже давно и работали еще в 2015 году. С тех пор они добились серьёзного прогресса, и после недавних успехов на CIS Minor, квалификации PGL Major и опыта игры на Мейджоре я вижу, как у ребят горят глаза, как они хотят тренироваться и становиться лучше. Что касается отсутствия замен, то стоит отметить, что в современном киберспорте очень большое значение имеют взаимодействие и командная «химия», которые являются сильными сторонами наших ребят. Так что даже если бы мы поменяли кого-нибудь из ребят на более опытных или даже индивидуально сильных игроков, то, скорее всего, это отбросило бы нас назад. Наша организация верит в этот состав и будет помогать ему развиваться и вырасти в настоящих чемпионов», — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Алексей Кондаков.

Действующий состав Vega Squadron по CS:GO был подписал в ноябре 2016 года. За это время команда заняла 5-6-е место на DreamHack Leipzig 2017, а также 15-16-е — на PGL Major Kraków 2017.