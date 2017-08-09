Даниил «Zeus» Тесленко и Михаил «Kane» Благин перешли в Natus Vincere

Организация Natus Vincere анонсировала новый состав по CS:GO. Из Gambit Esports в команду перешел Даниил «Zeus» Тесленко. Денис «seized» Костин сохранил место в команде. Место тренера занял Михаил «Kane» Благин вместо Андрея «Andi» Прохорова. Он покинет организацию Natus Vincere.

«Еще неделю назад я бы сказал, что трансфер Дани в Na`Vi вряд ли осуществим. Тем не менее, жизнь вносит свои коррективы и предоставляет неожиданные возможности. Я горд, что мы вернули в клуб его легенду. Я также рад присоединению к нам Миши Кейна — человека, который привел Gambit к успеху на последнем мажоре. Мы верим, что его отличное взаимодействие с Даней, огромный опыт и нестандартное игровое мышление только усилят наш коллектив», — заявил генеральный директор Na'Vi.

Как отметил сам Тесленко трансфер произошёл из-за разногласий в команде. По его словам, в Gambit Esports хотели расстаться с тренером. Однако Тесленко не хотел, чтобы Благин покидал команду, и решил уйти вместе с ним.

Сейчас Gambit Esports ищет нового капитана и тренера. По неподтверждённым данным, клуб заработал на трансфере Тесленко от $ 80 до $ 100 тыс.

В составе с Zeus и Kane команда из СНГ победила на турнирах Acer Predator Masters Season 3, DreamHack Winter 2016, DreamHack Austin 2017 и PGL Major Krakow 2017.