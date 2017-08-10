TI7: последняя американская команда покинула турнир

Digital Chaos потерпела поражение во втором раунде нижней сетки The International 7. Команда уступила китайцам из LGD Gaming со счётом 0:2 и завершила выступление на турнире. Коллектив был последним представителем американского региона на чемпионате.



LGD продолжит выступление в нижней сетке, где встретится с OG. Этот матч пройдёт 11 августа. Команды сразятся за выход в топ-6 турнира.



Digatal Chaos заняла второе место на американской квалификации на TI7. После группового этапа команда упала в нижнюю сетку, где в первом раунде обыграла IG.Vitality. Выигрыш команды за 9-12-е место составит более $ 360 тыс.