Иван «ArtStylee» Антонов: нам казалось, что китайцы — проходимый вариант

По завершении матча с LGD Forever Young тренер Virtus.pro Иван «ArtStylee» Антонов прокомментировал встречу, признав ошибки команды в игре и отметив, что борьба на турнире продолжается. Видеозапись с комментариями размещена в официальном «твиттере» Virtus.pro.

«Мы совершили пару критических ошибок. Сейчас мы их разбираем, попытаемся сделать, чтобы такого больше не было. На самом деле всё не так печально, всего лишь на одну bo3 надо будет играть больше. Завтра мы узнаем нашего оппонента, это будет либо Liquid, либо «Империя». Поучим наши ошибки и попытаемся их убрать. Думаю, завтра вы увидите другую игру, – сказал ArtStylee. – Конкретно сейчас подавлены, потому что нам казалось, что китайцы проходимый вариант, но оказалось, что нет. Конечно, расстроились, потому что это будет уже последний шанс в «лузерах». Но ещё ничего не потеряно, The International всё ещё идёт».

Иван Антонов также попросил фанатов продолжать болеть за команду.

Virtus.pro уступила LGD Forever Young в полуфинале плей-офф The International 7 со счётом 0:2. Команда упала в нижнюю сетку турнира, там ей предстоит сыграть с победителем пары Team Liquid — Team Empire. Матч состоится 10 августа.