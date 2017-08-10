Владелец ФК «Арсенал» купил слот в Overwatch League

Американская организация Cloud9 и владелец ФК «Арсенал» и баскетбольной команды «Денвер Наггетс» Стэн Кронке выкупили слоты в Overwatch League. Информация об этом появилась на портале ESPN.

Отмечается, что команда Cloud9 будет базироваться в Лондоне, в то время как команда Кронке — в Лос-Анджелесе.

В июле 2017 года Blizzard анонсировала 7 команд, которые первыми выкупили слоты в лиге. Среди них Immortals, NRG Esports, Misfits и другие.

Высшая лига по Overwatch запустится в 2017 году. Сейчас клубы из Бостона, Лос-Анджелеса, Майами/Орландо, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Сеула и Шанхая занимаются комплектацией составов.