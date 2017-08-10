Astralis и North примут участие в турнире BLAST Pro Series по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом объявили организаторы соревнования RFRSH Entertainment.

Чемпионат состоится с 24 по 25 ноября на датской площадке Royal Arena, которая вмещает в себе 16 тыс. человек. Призовой фонд турнира составит $ 250 тыс. За него поборются шесть команд.

RFRSH Entertainment занимается управлением развития киберспортивных организаций. В настоящее время компания представляет несколько ведущих команд по CS:GO, среди которых Heroic, Astralis и GODSENT.