Егор «JotM» Сурков: до турнира я считал, что попадание в топ-12 — задача-минимум

Тренер Team Empire по Dota 2 Егор «JotM» Сурков рассказал о том, как изменилась стратегия команды с приходом Романа «Resolut1on» Фоминка, а также о целях команды на The International 2017.

«С приходом Resolut1on пришлось несколько перестраивать игру. Первые пару дней группового этапа всё шло так себе, мы пытались найти себя. На третий день уже хорошо пошло, а в плей-офф мы прошли Cloud9 и Evil Geniuses, так как просто играли по плану.

Я бы не сказал, что раньше мы играли только на fn`a, просто так часто получалось. Несколько стратегий были ориентированы и на Chappie. Но, конечно, чаще играли всё-таки на fn`a. Роман имеет пул героев 4+1 стиля, он должен всех убивать. Для fn`a было не так просто перестроиться, так как нужно менять стиль, плюс больше на него не играли, бросали на произвол судьбы, грубо говоря. Но это было исправлено, и теперь они оба вносят большой импакт в игру.

До турнира я считал, что попадание в топ-12 — задача-минимум для команды. Топ-8 — это было бы уже хорошо, выше — уже на кураже. Как стало известно, что будет Resolut1on, я сразу сказал, что намного хуже точно не будет. На то, что будет лучше, я тоже не рассчитывал. Но плюсы в том, что Рома — хороший игрок, который имеет мотивацию доказать, что он не попал на The Intertnational 2017 по случайности", — рассказал Егор «JotM» Сурков.

Team Empire обыграла Evil Geniuses во втором раунде нижней сетки турнира и обеспечила себе место в восьмёрке лучших команд. Сегодня российская команда сыграет против Team Liquid. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.