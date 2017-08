Роман Дворянкин: 5-6-е место — это закономерный итог

Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин прокомментировал результаты коллектива по Dota 2 на турнире The International 2017. Роман подвёл итоги игрового сезона, а также сообщил, что 5-6-е место — это справедливый результат для коллектива.



«Это сложновато принять, но на сегодняшний день 5-6-е место — это справедливый для нас результат. В отдельно взятой игре мы способны показывать чемпионскую игру, но на длинной дистанции турнира итог в целом закономерный. За год совместной игры ребята выиграли два турнира, дошли до финала мейджора и повторили лучший результат Virtus.pro, заработав самые большие призовые в истории организации как в отдельно взятом турнире, так и за календарный год.



Впереди нас ждут пару недель отпуска и новый сезон с кучей мейджоров. Я бы хотел поблагодарить наших болельщиков за бессонные ночи во время двух победных BTS и это The International, безумную поддержку в Киеве и на Эпицентре. Надеюсь, вы видите, как мы меняемся к лучшему для вас: больше ярких игр и интересных сюжетов в наших соцсетях и на официальном сайте, меньше скандалов и дизбандов», — написал Дворянкин в социальной сети «ВКонтакте».



Команда Virtus.pro уступила коллективу Team Liquid в четвёртом раунде нижней сетки соревнований со счетом 1:2. Таким образом, VP покинула турнир, заняв 5-6-е место и получив более $ 1 млн призовых.



The International 2017 проходит в Сиэтле (США). Призовой фонд турнира составляет более $ 24,3 млн.