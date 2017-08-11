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Питер «ptr» Гурни стал игроком compLexity по CS:GO

11 августа 2017, пятница. 10:09 Киберспорт

Бывший игрок команды NRG eSports по Counter-Strike: Global Offensive Питер «ptr» Гурни стал членом коллектива compLexity. Об этом сообщает портал HLTV.org. В новой команде ptr заменит Дерека «desi» Бранчена.

«Мы рады приветствовать Питера в нашей команде. Будучи ветераном CS:GO-сцены, он очень опытный игрок и станет отличным дополнением к текущему составу. Он займет роль основного снайпера, а также будет учить Джейкоба «Yay» Вайтекера, который является вторым снайпером коллектива», — говорится в официальном заявлении организации.

Ptr провёл в составе NRG около двух лет. Из достижений игрока можно отметить победу на FACEIT Pro League NA March 2016, 5-е место на ESL Pro League Season 3 NA и 11-е место на ESL Pro League Season 4 Finals.

Состав compLexity по CS:GO

— Рори «dephh» Джексон,
— Брэд «androidx23» Фодор,
— Алек «Slemmy» Уайт,
— Джейкоб «Yay» Вайтекер,
— Питер «ptr» Гурни.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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