Питер «ptr» Гурни стал игроком compLexity по CS:GO

Бывший игрок команды NRG eSports по Counter-Strike: Global Offensive Питер «ptr» Гурни стал членом коллектива compLexity. Об этом сообщает портал HLTV.org. В новой команде ptr заменит Дерека «desi» Бранчена.



«Мы рады приветствовать Питера в нашей команде. Будучи ветераном CS:GO-сцены, он очень опытный игрок и станет отличным дополнением к текущему составу. Он займет роль основного снайпера, а также будет учить Джейкоба «Yay» Вайтекера, который является вторым снайпером коллектива», — говорится в официальном заявлении организации.



Ptr провёл в составе NRG около двух лет. Из достижений игрока можно отметить победу на FACEIT Pro League NA March 2016, 5-е место на ESL Pro League Season 3 NA и 11-е место на ESL Pro League Season 4 Finals.



Состав compLexity по CS:GO



— Рори «dephh» Джексон,

— Брэд «androidx23» Фодор,

— Алек «Slemmy» Уайт,

— Джейкоб «Yay» Вайтекер,

— Питер «ptr» Гурни.