Разработчики Overwatch представили режим Deathmatch

Разработчики Overwatch представили режим «Схватка» (Deathmatch), который добавится к аркадным режимам шутера. О нововведении рассказал директор игры Джефф Каплан. Видеоролик размещён на официальном канале Overwatch в YouTube.

Новый режим будет доступен в двух вариантах: каждый сам за себя и командный. В первом случае игрок может выбрать любого персонажа и сражаться с семью противниками до 20 очков. Второй вариант предполагает сражение двух команд по шесть игроков до 30 очков. Для режима «Схватка» модифицированы некоторые из существующих карт, а также добавлена одна совершенно новая. В настоящее время новый режим доступен на тестовом сервере для PC-игроков, сроки его появления в игре не называются.

Ранее разработчики утверждали, что появление режима Deathmatch в Overwatch кажется им неуместным. «Для нас в основе соревновательного матча и быстрой игры лежало то, что игроки обеих команд выполняют в бою общую задачу, а не действуют сами по себе. С тех пор многое изменилось», – отметил Джефф Каплан.

Overwatch – сетевой шутер от первого лица, разработчиком и издателем которого выступает компания Blizzard Entertainment. Игра вышла 23 мая 2016 года, менее чем через год было объявлено о преодолении отметки в 30 млн зарегистрированных игроков. Аркадный режим был добавлен в игру в ноябре 2016 года.