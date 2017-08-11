Джейк «SirActionSlacks» Каннер: работа с Valve — это невероятно круто

Редактор портала Joindota Лоуренс «malystryx» Филипс взял интервью у члена англоязычной студии талантов Джейка «SirActionSlacks» Каннера. Джейк рассказал о совместной работе с Valve над роликом к открытию турнира The International 2017, а также рассказал о впечатлениях от разрабатываемой карточной игре по Dota 2 — Artifact.



«Работа с Valve, их съёмочной группой, которая делала True Sight, — это был незабываемый опыт и невероятно круто. Прямая работа с звукорежиссёрами, монтажёрами, светотехниками, продюсерами и сценаристами… мы как будто снимали полноценный фильм. Каждый из них невероятно умён и хорошо знает своё дело. Вряд ли мне когда либо удастся поучаствовать в чем то похожем. Я работал с Valve, и мы вместе сняли фильм! Они доверили мне сценарий, который я переписал, и они приняли его. Это было невероятно.



Мне показали Artifact несколько месяцев назад, и это было очень интересно. Большинству не нравится затея создания карточной игры по Dota 2, но это получится круче, чем многие предполагают. Я подписал некоторые бумаги и не могу рассказать подробностей, но это будет невероятно весело и круто. Ненавижу карточные игры — никогда не играл в Hearthstone и Gwent, но это выглядело очень интересно», — рассказал Каннер.



The International 2017 проходит в Сиэтле. Призовой фонд турнира составляет более $ 24,3 млн.