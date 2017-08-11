Ладислав «GuardaN» Ковач: я потерял мотивацию играть в Na'Vi около года назад

Игрок FaZe Clan Ладислав «GuardaN» Ковач в комментариях к новости об обновлённом составе Na'Vi, опубликованном на чешском сайте playzone.cz, высказался о ситуации с заменой Даниила «Zeus» Тесленко и о причинах потери мотивации.

«Я был против ухода Zeus, меня поддерживал Edward. Три других игрока, которых я называть не могу, сообщили нам об этом по факту. У нас не было выбора: либо уходит Zeus, либо другие. Также не совсем верно говорить, что Edward был так уж против. Он признал, что форма Zeus оставляла желать лучшего, и в итоге он согласился с остальными.

Я потерял мотивацию играть в команде около года назад. Тогда я почти не запускал CS:GO. Несколько раз я просил организацию уменьшить мне зарплату, так как я её не заслуживал. Полтора года я был недоволен. Мои действия были ограничены новым капитаном и игроком, переход которого вызвал много шума. Менеджмент хотел удержать меня, но я не собирался играть с некоторыми тиммейтами. Они сделали выбор, и мне не о чем сожалеть. А те, кто говорят о моей травме… Это была ситуация одной недели. В прошлом году я запускал CS:GO два раза — перед Starladder и ESL One Cologne 2016. Не слишком длительная подготовка к мэйджору, но и в команде было много противоречий. Я не хотел с этим бороться и находил утешение в других играх», — написал Ковач.

Словацкий киберспортсмен покинул состав Natus Vincere 28 июля. Организация FaZe Clan объявила о его подписании 3 августа.

На смену Ковачу в Natus Vincere вернулся Даниил «Zeus» Тесленко. Он пришёл в команду вместе с тренером Михаилом «Kane» Благиным. В составе Gambit Esports они победили на соревнованиях PGL Krakow Major.