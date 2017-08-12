Бывший футболист «Ювентуса» выиграл суд у Riot Games

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и футболист сборной Нидерландов Эдгар Давидс выиграл в суде дело против Riot Games за использование своего образа на одном из скинов League of Legends. Голландский суд признал, что при изображении чемпиона игры Люциана художники использовали образ спортсмена.

Поклонники League of Legends, футбольные фанаты и сам спортсмен обратили внимание на схожесть образов чемпиона и футболиста после публикации официального арта игры в 2014 году. Ассоциации со спортсменом были очевидны из-за использования в изображении сразу нескольких черт: смуглого цвета кожи, причёски, очков особой формы и одежды персонажа, а также из-за обращения художника к футбольной тематике.

По решению суда Давидсу должна быть выплачена компенсация, которая будет определена на основе оценки доходов, которые были получены издателем League of Legends, благодаря использованию скина на территории Нидерландов.