Иван «MinD_ContRoL» Бориславов: на нас лежит большая ответственность

Игрок команды Team Liquid по Dota 2 Иван «MinD_ContRoL» Бориславов дал интервью журналистам портала Cybersport.com. В нём Иван рассказал о грузе ответственности за выступление на The International 2017, а также сообщил о готовности играть против китайских коллективов.



«Я ощущаю ответственность. Это The International и мы — последняя западная команда на турнире. Если проиграем, то фанаты обидятся. Если выиграем, то на нас ляжет ещё большая ответственность.



Я уверен в своей команде. Если у нас пойдёт игра, то мы сможем победить. Мы готовимся, но Kuro хорошо знает, как играть против китайских коллективов. Нам стоит опасаться стратегий, где они собираются вместе и идут вперёд. Это у них выходит особенно хорошо.



Если бы мы заняли третье место, двигаясь по верхней сетке, то мы бы огорчились. То, что мы сразу упали в нижнюю сетку, меняет дело», — рассказал MinD_ContRoL.



Team Liquid уступила коллективу Invictus Gaming в первом раунде верхней сетки турнира, в результате чего продолжала борьбу в сетке лузеров. Команда прошла до финала нижней сетки, обыграв Team Secret, Team Empire, Virtus.pro и LGD Gaming.



Европейскому коллективу предстоит сразиться за место в гранд-финале с китайской командой LGD Forever Young. Матч состоится 12 августа в 20:00 по московскому времени. Победитель встречи поборется за главный приз в размере $ 10,75 млн.