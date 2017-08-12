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Даниил «Zeus» Тесленко: в Gambit были проблемы перед мэйджором

12 августа 2017, суббота. 17:18 Киберспорт

Игрок команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Даниил «Zeus» Тесленко дал интервью журналистам командного портала. Даниил рассказал о возвращении в родной коллектив, о причинах ухода из Gambit Esports, а также высказал мнение о причинах провала предыдущего состава организации.

«Переговоры о переходе проходили в течение недели, и ничего не было ясно до последнего момента. Я говорил параллельно со своей командой и пытался сохранить состав, но не получилось. Одновременно шли переговоры с Na’Vi. Всё произошло очень неожиданно.

Не буду лукавить — в Gambit были проблемы перед мэйджором. Я тогда еще не общался с Natus Vincere, но мы понимали: у Na’Vi есть проблемы, и если в моей команде произойдёт какой-то бум, то мы можем воссоединиться. В какой-то момент я уделял много времени своим молодым ребятам из pro100 и даже думал пойти туда на роль тренера. Время идет, и надо двигаться дальше, развивать свою организацию. Все-таки мы выиграли мэйджор. Это мощная победа, и я думал, что это сплотит команду и решит проблемы, которые были. Были конфликты, но сказать, что мы были на грани развала, — такого не было. Вот мы выигрываем турнир, и почему-то ребята вчетвером против Михаила «kane» Благина, и когда мне кажется, что это совершенно несправедливо, то у меня возникает желание протестовать и пойти за другом. Проделано много работы, и всё это тяжело.

После кика у меня была обида. Не сказать, что сильная, но из-за ситуации мне было обидно, но спустя время она ушла. Примерно 5-6 месяцев назад я увидел, что ребята начали осознавать, что допустили ошибку. Sized хотел стать капитаном и понимал, что на него ляжет большая ответственность. Он был уверен, что он потянет: есть стрелок Simple, есть Guardian, рядом Сергей «Starix» Ищук, который поможет. На тот момент S1mple был одним из сильнейших игроков, и он должен был усилить ребят. Убирали меня, потому что я проседал по игре, и я это понимаю. Дальше — классная игра от S1mple, Sized неплохо откапитанил, ребята на морали выигрывают ESL One New York. После этого просто не хватило опыта и понимания, что делать дальше. Плюс к тому сыграла карма — Valve убрали возможность общения с тренером во время игры. Вся ответственность легла на Дениса, и он не потянул», — сказал Zeus.

Даниил «Zeus» Тесленко пробыл в составе Gambit Esports около 10 месяцев. За время пребывания в организации он одержал победу на DreamHack Winter 2016, DreamHack Austin 2017 и PGL Major Krakow 2017. В середине прошлой недели игрок сообщил о возвращении в состав Natus Vincere вместе с бывшим тренером Gambit — Михаилом «Kane» Благиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
12 августа 2017, суббота
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