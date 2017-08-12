Джимми «Demon» Хо покинул состав coL по Dota 2

Профессиональный игрок в Dota 2 Джимми «Demon» Хо больше не является частью состава организации compLexity. Об уходе Джимми сообщил в личном «твиттере». Кто заменит игрока, пока неизвестно.

Demon пробыл в составе организации три месяца. Из достижений в составе коллектива можно отметить третье место в регулярном сезоне DreamLeague Season 7 NA и второе место на Dota 2 BEAT Invitational Season 8. На североамериканской квалификации The International 2017 команда заняла 4-е место.



Состав coL по Dota 2:



— Дэвид «Moo» Халл

— Ферас «Feero» Хруб

— Кайл «melonzz» Фридман

— Закари «Zfreek» Фридман