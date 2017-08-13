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Илья «Lil» Ильюк: Team Liquid катали нас абсолютно любыми стратегиями

13 августа 2017, воскресенье. 12:10 Киберспорт

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился своим мнением о уровне игры Team Liquid, а также рассказал о играх против нее во время подготовки к The International.

«Когда мы были на буткемпе за месяц до The International 2017, из-за того, что все команды уехали в Америку, мы готовились против тир-2 команд из СНГ и команды Liquid. И примерно 80 % игр мы сыграли против Liquid. Как раз за месяц до The International это была, наверное, самая сильная команда, с которой мы когда-либо играли.

У нас был винрейт где-то 60 на 40 % в их пользу, но они нас катали абсолютно любыми стратегиями, любыми героями. У них были очень продуманные действия, и, в общем-то, они играли близко к идеалу. Поэтому даже тогда на буткемпе все говорили, что эти ребята выиграют TI, что нам будет очень сложно с ними играть.

Как мы видели в группе, они тоже использовали много разных стратегий, много разных героев. В итоге вышли в верхнюю сетку турнира. В первой игре IG дала им понять, что они, в общем-то, не особо и сильные, а потом они по нарастающей начали искать себя — и дошли до финала из нижней сетки. Поэтому мне кажется, они сейчас дошли до пика своей формы.

Тут всё очень неоднозначно. Это Interntaional, тут всё по-другому. Ты либо выигрываешь, либо проигрываешь — всё зависит от тебя. Мы были близки к тому, чтобы выиграть команду Liquid, но мы проиграли. Это были три очень близкие игры, и тут сложно сказать, что нас переиграли, что Liquid на голову сильнее или еще что-то. Просто так получилось, что мы проиграли игры», — рассказал Lil.

Team Liquid стала победителем The International 7. Европейская команда в гранд-финале турнира обыграла китайский коллектив Newbee со счётом 3:0. Выигрыш Team Liquid составил более $ 10,8 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
The International 2017
Новости. Киберспорт
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