Ферас «Feero» Хруб покинул состав compLexity по Dota 2

Киберспортивная организация compLexity лишилась очередного члена состава по Dota 2 — команду покинул Ферас «Feero» Хруб. Информация об уходе игрока появилась в документальном фильме Road To The International Dota 2 Championships.



Ранее об уходе из coL сообщил Джимми «Demon» Хо. Оба игрока пробыли в коллективе около трёх месяцев. За это время команда заняла второе место на Dota 2 BEAT Invitational Season 8 и третье место на DreamLeague Season 7 NA Division.



Состав coL по Dota 2:



— Дэвид «Moo» Халл

— Кайл «melonzz» Фридман

— Закари «Zfreek» Фридман.