Бывший главный директор Natus Vincere запустит блокчейн-площадку

Бывший генеральный директор организации Natus Vincere Александр Кохановский запустит блокчейн-площадку под названием DMarket. С помощью неё пользователи разных игр смогут торговать игровыми предметами.

Сообщается, что проект был создан при поддержке основателя платформы по торговле виртуальными предметами skins.cash Владимиром Панченко.

Основной валютой на платформе станет DMarket Token, которые можно будет обменивать на другие криптовалюты. Предварительную продажу токенов проект запустит 17 августа.

Александр Кохановский — один из основателей Natus Vincere. В 2017 году он покинул должность генерального директора организации.