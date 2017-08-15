Blizzard вернула бренд Battle.net в название игрового сервиса

Компания Blizzard Entertainment вновь переименовала собственный игровой сервис, назвав его Blizzard Battle.net. Об этом сообщается на официальном сайте World of WarCraft.



«Мы знаем, что название Battle.net — это что-то особенное для наших поклонников. Оно символизировало годы истории, радости, общения и дружбы для всех наших игроков. Battle.net объединяет игроков с 1996 года. Эта технология никуда не уйдёт. Рассмотрев отзывы сообщества, мы решили вернуть название обратно», — говорится в официальном заявлении.



Компания изменила название Battle.net в 2016 году, переименовав его в Blizzard App, однако большинство средств массовой информации использовали более узнаваемое старое название.