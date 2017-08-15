Мауриц «KheZu» Гутманн: новые игроки Secret раньше не выступали в этой команде

Мауриц «KheZu» Гутманн, бывший игрок Team Secret, во время трансляции Питера «PPD» Дагера рассказал подробности о будущем составе европейской команды.



«Team Secret уже должны были окончательно определиться с составом. Нужно просто дождаться анонса. Они не предлагали места IceIceIce (Дэрил Кох). Насколько я знаю, игроки, которые присоединились к Team Secret, раньше не выступали в этой команде», — написал Гутманн в чате на Twitch.tv.



14 августа Team Secret объявила об изменениях в составе. Команду покинули Пио «MP» Ной и Мауриц «KheZu» Гутманн. По информации менеджера Team Empire, офлейнера может заменить Людвиг «Zai» Волберг, который играл на этой позиции в Team Secret в 2015 году.