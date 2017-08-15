175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Мауриц «KheZu» Гутманн: новые игроки Secret раньше не выступали в этой команде

15 августа 2017, вторник. 14:33 Киберспорт

Мауриц «KheZu» Гутманн, бывший игрок Team Secret, во время трансляции Питера «PPD» Дагера рассказал подробности о будущем составе европейской команды.

«Team Secret уже должны были окончательно определиться с составом. Нужно просто дождаться анонса. Они не предлагали места IceIceIce (Дэрил Кох). Насколько я знаю, игроки, которые присоединились к Team Secret, раньше не выступали в этой команде», — написал Гутманн в чате на Twitch.tv.

14 августа Team Secret объявила об изменениях в составе. Команду покинули Пио «MP» Ной и Мауриц «KheZu» Гутманн. По информации менеджера Team Empire, офлейнера может заменить Людвиг «Zai» Волберг, который играл на этой позиции в Team Secret в 2015 году.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
15 августа 2017, вторник
14:50 Клинтон «Fear» Лумис: я думал завершить карьеру после The International 2015
14:33 Мауриц «KheZu» Гутманн: новые игроки Secret раньше не выступали в этой команде
12:50 Blizzard вернула бренд Battle.net в название игрового сервиса
12:32 Blizzard выпустила StarCraft: Remastered
10:59 Tencent инвестировала в разработку PlayerUnknown's Battlegrounds
09:48 Брэкстон «swag» Пирс выступит за Cloud9 на отборах ESL One NY 2017 по CS:GO
14 августа 2017, понедельник
18:02 Менеджер Team Empire: Людвиг «Zai» Вольберг перейдёт в Team Secret
17:38 Бывший главный директор Natus Vincere запустит блокчейн-площадку
13:58 L5 стала чемпионом HotS GC Phase #2 Eastern Clash
13:27 Маурицу «KheZu» Гутман: Dota — это бизнес, поэтому я уважаю решение команды
13:04 Алексей «Solo» Березин: мы остаёмся вместе
12:39 Team Secret рассталась с Пио «MP» Ноем и Маурицем «KheZu» Гутманом
12:34 Ферас «Feero» Хруб покинул состав compLexity по Dota 2
12:15 В PlayerUnknown's Battlegrounds зафиксировано более 600 тыс. игроков онлайн
13 августа 2017, воскресенье
22:42 Роман «rmN-» Палей стал игроком PENTA Sports
19:27 Fnatic Academy пропустит плей-офф ESEA Season 25
19:05 Алексей «xaoc» Кучеров: уход Zeus и Kane — ошибка для Gambit Esports
16:32 Александр «S1mple» Костылев: не знаю, смогу ли продолжать дружить с GuardiaN
13:51 Финал The International 2017 смотрело 4,7 млн зрителей
12:10 Илья «Lil» Ильюк: Team Liquid катали нас абсолютно любыми стратегиями
11:36 На Loot.bet Brawl по Hearthstone примут участие игроки Virtus.рro и Team Liquid
07:05 Куро «Kuroky» Салехи Тахасоми преодолел отметку в $ 3 млн призовых
04:13 Team Liquid стала чемпионом The International 7
00:03 TI7: Team Liquid вышла в гранд-финал турнира
12 августа 2017, суббота
20:14 Джимми «Demon» Хо покинул состав coL по Dota 2
17:18 Даниил «Zeus» Тесленко: в Gambit были проблемы перед мэйджором
14:54 Иван «MinD_ContRoL» Бориславов: на нас лежит большая ответственность
11:40 Бывший футболист «Ювентуса» выиграл суд у Riot Games
11:22 OpenAI: следующий шаг — создание команды с искусственным интеллектом
10:37 Tempo Storm подписала два состава по CS:GO
05:17 Valve представила двух новых героев в Dota 2
04:43 TI7: Team Liquid обыграла LGD в матче за выход в топ-3 турнира
02:17 TI7: Newbee вышла в гранд-финал турнира
11 августа 2017, пятница
22:10 TI7: LGD Gaming обеспечила себе место в топ-4 турнира
21:35 Организация HellRaisers взяла двух игроков по CS:GO на испытательный срок
17:11 Алексей «yXo» Малецкий: меня волнует уровень мотивации Zeus в Na’Vi
14:52 Ладислав «GuardaN» Ковач: я потерял мотивацию играть в Na'Vi около года назад
14:42 Джейк «SirActionSlacks» Каннер: работа с Valve — это невероятно круто
13:26 Известные гонщики рассказали о влиянии Gran Turismo на их жизнь
13:20 Роман Дворянкин: ребята сами для себя поняли, как они могут играть под давлением
12:55 Илья «Lil» Ильюк: я разочарован, что всё так получилось
11:34 Разработчики Overwatch представили режим Deathmatch
10:58 Релиз NBA Live 18 состоится в один день с NBA 2K18
10:09 Питер «ptr» Гурни стал игроком compLexity по CS:GO
08:30 Роман Дворянкин: 5-6-е место — это закономерный итог
Все новости RSS
Партнерский контент