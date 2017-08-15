Клинтон «Fear» Лумис: я думал завершить карьеру после The International 2015

Бывший игрок и один из тренеров команды Evil Geniuses по Dota 2 Клинтон «Fear» Лумис дал интервью журналистам портала Cybersport.com. В нём Клинтон рассказал о ключевых решениях в своей карьере, обсудил современное устройство Dota 2, а также рассказал об устройстве тренерского штаба EG.



«У меня были мысли уйти со сцены после The International 2015, потому что у меня были проблемы с рукой. Год спустя я не знал, что я буду делать, ведь я был игроком всю свою жизнь. У меня болели руки, но всё же была возможность выступать за одну из лучших команд на планете, поэтому не было смысла уходить в отставку. Я просто привык к боли и продолжал играть. У нас были взлёты и падения, но мы смогли приблизиться к титулу и заняли третье место. В дальнейшем я перестал играть из-за ухудшения физического состояния. Если бы я продолжил, то нанёс бы непоправимый ущерб самому себе.



Сейчас роль керри сильно изменилась, как и вся Dota 2. Сейчас каждая роль имеет большое командное значение. Возможно, раньше можно было в одиночку выиграть игру, но было добавлено много патчей, которые изменили игру. Dota изменилась настолько, что одному игроку практически нереально решить исход игры. Это хорошо для игры. Раньше 4-я и 5-я позиции были очень ограниченными и не привлекали игроков.



Сейчас в нашей команде два тренера — я и SVG. Я привёл SVG для того, чтобы видеть ситуацию с другого ракурса, а также для аналитической работы. Он является игроком поддержки, а я играл на ключевых ролях, поэтому он может лучше понимать какие-то другие аспекты игры», — рассказал Fear.



Клинтон «Fear» Лумис сотрудничает с организацией Evil Geniuses с 2011 года. Он выступал в составе коллектива с 2011 по 2014 год. После этого он несколько месяцев занимался тренерством. Вернувшись в строй, он завоевал чемпионский титул на The International 2015. После TI6 Fear объявил о завершении карьеры, после чего вновь занял тренерское кресло.