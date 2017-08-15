Анонсирована дата выхода Football Manager 2018

Компания Sega анонсировала дату выхода Football Manager 2018 — очередного выпуска популярной футбольной игры. Новая версия спортивного менеджера появится в продаже 10 ноября. Доступ в бету Football Manager 2018, по слухам, все предзаказавшие игру получат за две недели до релиза проекта.

Впервые в истории сериала «основная» версия игры для PC, Mac и Linux выйдет одновременно с «мобильной» — для смартфонов и планшетов.

На данный момент в Football Manager 2018 известно немногое. Разработчики и издатели спортивного менеджера обещали поделиться подробностями о новой игре уже в сентябре.