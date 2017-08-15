Vega Squadron отказалась от состава по League of Legends

Vega Squadron распустила состав по League of Legends. Об этом сообщается на сайте организации.

«Перед стартом текущего сплита мы ставили перед собой серьёзные цели и не смогли их достичь. Возможно, в этом сплите нам просто не хватило времени, но именно сейчас настал тот момент, когда Vega Squadron по LoL нужна глобальная перестройка», — отметил глава Vega Squadron Алексей Кондаков.

В будущем организация начнёт собирать состав с нуля. Кондаков также не исключил возможности, что кто-то из предыдущих участников команды вновь подпишет контракт с Vega Squadron.

«Держать ростер, когда до официальных игр ещё пять месяцев, не имеет смысла. Для самих игроков этот перерыв также станет возможностью попробовать себя в других организациях или даже лигах», — сказал Кондаков.

В летнем сплите за Vega Squadron играли Александр «NoNholy» Овчинников, Николай «Zanzarah» Акатов, Евгений «Drobovik123» Белоусов, Лев «Nomanz» Якшин, Роландас «Optimas» Винцаловичус и Павел «delord» Шабля.

По итогам выступлений команда заняла в группе пятое место и не смогла пробиться в плей-офф.